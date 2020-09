Elezioni Poggibonsi, le precauzioni anti-contagio

Seggi allestiti in vista della tornata elettorale di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Un appuntamento elettorale accompagnato da una complessa organizzazione per garantire il pieno rispetto di tutta la normativa anticontagio e l’applicazione dei protocolli.

L’Amministrazione ringrazia i presidenti di seggio, i segretari, gli scrutatori, le associazioni di protezione civile e tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità a partecipare all’organizzazione di questo appuntamento elettorale.

Le operazioni sono iniziate già da giorni. Tutto è stato predisposto in modo da consentire l’insediamento formale dei seggi nel pomeriggio di oggi (sabato 19 settembre) per le funzioni di competenza.

Da ieri pomeriggio, 18 settembre, è iniziata la sistemazione degli spazi. Sono state montate due cabine per seggio (visto che in base alle disposizioni dovrà entrare un solo cittadino per volta). La sistemazione degli spazi per i seggi e per il personale delle forze dell’ordine è stata seguita dall’apposizione della specifica segnaletica Covid e quindi percorsi, postazioni da tenere all’interno dei seggi e nei corridoi, affissione di appositi cartelli sui comportamenti da tenere.

Apposita ditta esterna è incaricata delle mansioni di igienizzazione e sanificazione degli spazi sia prima (ovvero oggi sabato 19 settembre) che dopo la tornata elettorale. La stessa ditta si occuperà dell’igienizzazione degli spazi comuni (androni, scale, corridoi, bagni) durante le giornate di voto. Tali operazioni, di cui è stata data comunicazione alla Prefettura, avverranno la domenica mattina e pomeriggio e il lunedì mattina.

L’organizzazione delle pulizie è stata predisposta in maniera aderente al protocollo, ricercando l’efficacia e la non invasività del seggio elettorale. Ai componenti dei seggi vengono consegnati, oltre ai materiali consueti di ogni appuntamento elettorale, i materiali Covid quali mascherine e guanti forniti dal Ministero e ulteriori prodotti acquistati dal Comune per l’igienizzazione. Saranno gli stessi componenti del seggio ad occuparsi della pulizia delle superfici di contatto (in particolare le cabine) subito dopo la chiusura delle operazioni e anche durante la giornata.

E’ previsto anche un servizio sorveglianza. Saranno presenti dipendenti comunali e associazioni di protezione civile per meglio gestire i flussi soprattutto nei plessi più numerosi. L'Amministrazione raccomanda responsabilità e rispetto di tutte le regole previste e indicate per l'accesso ai seggi in sicurezza.

Il 22 settembre sarà dedicato allo smontaggio, igienizzazione, sanificazione e ripristino spazi in modo da permettere il normale rientro a scuola per mercoledì.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa