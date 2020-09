Gli studenti dell'Opificio delle Pietre Dure restaurano le statue del Museo di Seano

In questi giorni gli studenti del quarto anno del corso “PFP4 Oreficeria, bronzo e manufatti ceramici” dell’Opificio delle Pietre Dure stanno si stanno prendendo cura delle statue di bronzo del Parco Museo Quinto Martini di Seano. Sotto la guida della restauratrice Stefania Agnoletti, della docente esterna Merj Nesi e dell’assistente alla docenza esterna Veronica Collina, i giovani restauratori stanno dando un nuovo volto alle opere d’arte del Parco Museo. In particolare, le statue vengono ripulite dai depositi calcarosi e da altri eventuali residui.

"Gli studenti del quarto anno – spiega la responsabile Stefania Agnoletti – non solo hanno già un grado di preparazione tale da poter intervenire nella pulizia accurata delle statue, ma sono giunti ad un momento nel proprio percorso di studi nel quale approfondiscono la scultura del Novecento. Questo servizio al Parco Museo è quindi anche un’importante attività didattica”.

“L’Opificio delle Pietre Dure – commenta il sindaco Edoardo Prestanti – è un’eccellenza a livello mondiale. Non possiamo che essere orgogliosi di avere questi ragazzi qui a Carmignano, a prendersi cura del nostro museo a cielo aperto. In questo parco l’arte si unisce alla natura ed è un luogo che intendiamo preservare al massimo: non potremmo chiedere di meglio che avere qui la più importante realtà di restauro”.

Fonte: Comune di Carmignano