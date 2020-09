Lavori in strada per le vie di Firenze, il punto

Lavori alla rete del gas in via della Torre e alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in via della Querciola e via Alfani. Ma anche interventi sui chiusini rumorosi in via Gioberti e per nuovi allacci all’acquedotto in via del Parione. Sono solo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.

Via di Querciola-via Reginaldo Giuliani: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica da domani domenica 20 settembre via di Querciola sarà chiusa da via di Castello a via Reginaldo Giuliani mentre nel tratto via di Castello-numero civico 41/B sarà in vigore un restringimento di carreggiata. Stesso provvedimento in via Reginaldo Giuliani tra via della Querciola e il numero civico 434. Termine previsto 4 ottobre.

Via della Torre: da lunedì 21 settembre saranno effettuati lavori per l’estensione della rete di distribuzione del gas. Nella prima fase saranno in vigore restringimenti di carreggiata dall’uscita della rotatoria verso via della Capponcina; nella seconda fase i restringimenti interesseranno il tratto via della Torre-via Palazzeschi e la stessa via Palazzeschi (tra via De Robertis alla rotatoria tra via Palazzeschi e via della Torre). Nell’ultima fase previsto un restringimento del marciapiede tra via Palazzeschi verso il numero civico 9.

Via del Parione: inizieranno lunedì 21 settembre i lavori per nuovi allacci alla rete idrica. Fino al 2 ottobre la strada sarà chiusa da Volta della Vecchia a piazza Santa Trinita. Previsto un senso unico in via del Parioncino da via del Parione a via del Purgatorio.

Via Gioberti: dalla prossima settimana sono in programma interventi su alcuni chiusini rumorosi della rete in fibra ottica. Si inizia lunedì 21 settembre: dalle 9.30 alle 18.30 sarà chiuso il tratto via del Ghirlandaio-via dell’Orcagna, prevista anche la chiusura di viuzzo delle Canne (da via Scipione Ammirato a via Gioberti). L’intervento successivo sarà effettuato lunedì 28 settembre stesso orario ma con divieto di transito in via Gioberti tratto via del Ghirlandaio-via dell’Orcagna e ancora una volta in viuzzo delle Canne. Infine il 5 ottobre: i lavori interesseranno il tratto di via Gioberti tra via Villari a via del Ghirladaio che sarà chiuso mentre nel tratto via Villari-piazza Alberti sarà istituito il senso unico verso piazza Alberti.

Via degli Alfani: lunedì 21 e martedì 22 settembre è in programma un intervento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. Sarà istituito un divieto di transito tra via del Castellaccio e via della Pergola mentre nel tratto via del Castellaccio-via Cavour sarà istituito un senso unico verso quest’ultima strada. Altri provvedimenti interesseranno via dei Fibbiai (senso unico tra piazza Santissima Annunziata e via degli Alfani verso quest’ultima), via della Colonna (revoca della corsia preferenziale da piazza Santissima Annunziata a via della Pergola) oltre alla revoca dell’area pedonale in via Cavour (tra via degli Alfani e piazza San Marco).

Viale Amendola: lunedì 21 settembre sarà effettuato un trasloco con scala aerea. Dalle 6 alle 18 sarà in vigore un divieto di transito sul controviale dal numero civico 24R a piazza Beccaria.

Via del Canneto: per lavori edili da lunedì 21 settembre a giorni alterni sono previsti divieti di transito per lo scarico di materiali. Fino al 19 ottobre in orario 6.30-18 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì sarà chiuso il tratto tra il numero 4/B e il numero 6.

Via del Campuccio: per un trasloco mercoledì 23 settembre scatterà la chiusura del tratto da piazza Tasso a via dei Serragli (orario 7-19).

Via Fra’ Bartolommeo: per il sollevamento di materiale con autogrù giovedì 24 settembre da mezzanotte alle 6 sarà chiuso il tratto via Luca Giordano-via Masaccio.

Via di Santo Spirito: dalle 23 di giovedì 24 alle 6 di venerdì 25 settembre la strada sarà chiusa da via Maffia a via dei Serragli per un trasloco con scala aerea.

