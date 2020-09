Materiale scolastico in distribuzione a Empoli per le famiglie in difficoltà

Un’altra occasione di solidarietà e di sensibilità dimostrata dalla cittadinanza e un’altra iniziativa di sostegno e attenzione alle famiglie che hanno necessità di aiuto.

Stavolta riguarda la scuola ed è legata alla raccolta di materiale scolastico promossa da Unicoop Firenze e dalla Fondazione il cuore si scioglie onlus, la quale è andata in scena in 42 supermercati Coop lo scorso sabato 12 settembre. A Empoli ha coinvolto la sezione soci coop di Empoli e le associazioni di volontario locali insieme a Re.So. Recupero Solidale di fronte al punto vendita del centro commerciale di Via Sanzio.

Sono stati donati quaderni, penne, fogli protocollo, evidenziatori, righelli e tanto altro. Il materiale è stato consegnato a Re.so Recupero Solidale, che lo sta distribuendo in questi giorni alle associazioni di volontariato empolesi, alle quali puoi rivolgersi direttamente chi ha bisogno. L'amministrazione comunale ringrazia i promotori dell'iniziativa, la cittadinanza per la generosità dimostrata e le associazioni di volontariato per il lavoro quotidiano che svolgono in difesa dei più fragili.

Ecco i contatti delle associazioni:

- Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli

Via Carducci, 62 Empoli - Tel. 373 7735487

- Caritas di Empoli

Via S. Francesco, 7

giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30 - Tel. 328 8355307

- Caritas di Ponte a Elsa,

Via Val d’Elsa 21

martedì dalle 9.30 alle 11.30

- Croce Rossa Comitato di Empoli

Via Arnolfo di Cambio, 60 - Tel. 0571 526538

- Misericordia di Empoli

Via Cavour, 32 - Tel. 0571 725062

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa