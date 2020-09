Mensa rimandata all'istituto Empoli Ovest, la protesta dei genitori

Lo scorso 18 settembre sul sito dell'istituto comprensivo Empoli Ovest é stata pubblicata la circolare n. 27 che cita:

"Si comunica che le attività di mensa previste nei giorni giovedì 24 e venerdì 25 settembre non saranno svolte, non essendo possibile, alla data odierna, avere certezza della presenza in servizio del personale supplente e ATA ancora in fase di individuazione".

In qualità di Rappresentanti dei genitori del Consiglio d'Istituto vogliamo denunciare il disservizio che tale decisione comporta per le numerose famiglie con figli frequentanti i vari plessi a tempo pieno di detto istituto. Ridurre o peggiorare i servizi alle famiglie per assenza di personale ATA e docente non é la risposta che ci si aspetterebbe, soprattutto in un momento in cui si chiede a tutti uno sforzo per consentire una ripartenza.

ATA e docenti, poi, che non è detto sapere quando arriveranno. Chiediamo un efficientamento delle risorse presenti, come hanno fatto altri istituti, al fine di poter usufruire del servizio mensa messo a disposizione dal Comune, senza pochi sforzi, dal 24 settembre. Consentiamo ai nostri ragazzi di poter andare a scuola negli orari previsti.

I Genitori del Consiglio Istituto Empoli Ovest.