Movida a Santo Spirito, Sgarbi: "Decoro della chiesa è responsabilità governo e città"

Sulla movida nel quartiere di Santo Spirito è intervenuto a margine di un veneto anche il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi: "Il decoro di una chiesa è responsabilità della città e del governo", ha detto il critico che poi aggiunge: "Siccome Nardella è un uomo che evidentemente ha dei principi e sente anche come si muovono le cose, lo esorto a venire qui. Non è possibile che vi siano comportamenti inaccettabili, anche umanamente comprensibili: occorre che lui metta garantisca tre vigili urbani che impediscano che le persone facciano la pipì qui. Nardella è una persona colta ma occorre una coscienza storica, culturale, artistica e religiosa: lui ce l'avrebbe. Serve il rispetto di valori spirituali e culturali. La politica qui deve essere legata a una consapevolezza di una storia che qui non può essere violata".