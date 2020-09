Non si ferma all’alt perché clandestino, inseguimento 'da film' nel centro di Serravalle Pistoiese

Nella serata di ieri la polizia ha arrestato un cittadino albanese di 24 anni per i reati di resistenza, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. I poliziotti, durante l’ordinaria attività di prevenzione, hanno controllato un'auto in Piazza San Francesco a Serravalle Pistoiese.

Mentre uno dei due agenti si dirigeva verso il conducente per procedere alla verifica della documentazione, quest’ultimo in fretta è ripartito velocemente facendo perdere le proprie tracce. È stata quindi immediatamente diramata la nota a tutte le forze dell'ordine ed attivato il protocollo di emergenza coordinato dalla locale Sala Operativa.

A seguito delle ricerche attivate l’auto è stata rintracciata poco dopo in via Gramsci. Ne è nato un lungo inseguimento da parte della polizia a cui si è aggiunta anche una pattuglia dei carabinieri che aveva assistito all'ennesimo Alt mostrato al conducente dell'auto in fuga.

Quest'ultimo ha percorso ad altissima velocità tutto il centro cittadino, imboccando varie strade contromano, incurante dell’eventuale presenza di persone ed autovetture transitanti in senso contrario, costituendo pertanto un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini. L’inseguimento è continuato poco fuori dalla città, in località Masotti, dove un’altra pattuglia dei carabinieri ha intimato l’Alt che, per la terza volta, è stato ignorato.

Dopo poco l'auto ha perso il controllo andando a sbattere contro un lampione dell’illuminazione pubblica. Il conducente, intenzionato in tutti i modi ad eludere il controllo, ha continuato la fuga a piedi ma è stato prontamente bloccato, provocando tuttavia lesioni ad uno degli agenti della Squadra Volante. L’uomo, pregiudicato e destinatario di un provvedimento di espulsione, era alla guida di un’autovettura senza copertura assicurativa e privo di patente di guida, mai conseguita. A seguito della convalida dell’arresto l’uomo veniva posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.