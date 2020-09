Ospedale SMA, 90 posti auto per i dipendenti nel parcheggio sotterraneo

Verrà messo in esercizio da lunedì 28 settembre il parcheggio sotterraneo coperto del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Annunziata con 90 posti auto per i dipendenti.

All’esterno dell’Ospedale in questi mesi di intensa cantierizzazione, erano stati messi a disposizione ulteriori posti auto che per il momento rimangono anch’essi nella disponibilità dei dipendenti, in attesa del completamento dell’intervento di razionalizzazione che sta interessando tutta l’area dei parcheggi pubblici esterni.

Proseguono infatti anche i lavori da parte di Società Autostrade per la riorganizzazione dei posti auto anche per i visitatori e della viabilità dell'area ospedaliera nel suo complesso.

I 90 posti auto del parcheggio sotterraneo si vanno ad aggiungere ai 120 posti esterni per i dipendenti che erano stati messi in funzione a inizio anno, consentendo così al parcheggio pubblico antistante l'ospedale di tornare a completo servizio degli utenti.

In programma oltre alla riqualificazione completa dell’area sosta per i visitatori, la creazione di una pista ciclabile e il potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico. Dopo che a luglio è diventato operativo il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale, ora con i nuovi 90 posti auto disponibili da lunedì 28, la riqualificazione in corso di Santa Maria Annunziata restituisce un presidio ospedaliero sempre più accreditato per essere punto di riferimento non solo dei cittadini dell’area metropolitana ma anche per quelli di tutta la Toscana.

Fonte: Asl Toscana Centro