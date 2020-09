Savino Del Bene, parte il campionato a Bergamo

L’attesa è finita, si comincia. Dopo l’antipasto della Supercoppa, la Savino Del Bene Volley di coach Barbolini è pronta ad iniziare il suo cammino in campionato. Domani alle 17.00, infatti, Magdalena Stysiak e compagne saranno protagoniste al PalaAgnelli di Bergamo.

Scandicci sarà infatti ospite della Zanetti Bergamo di Daniele Turino, una squadra completamente nuova e giovane ma non da sottovalutare.

La Savino Del Bene, inoltre, dovrà tenere alcune energie in corpo visto il doppio impegno di CEV Champions League in programma martedi e mercoledi. In quattro giorni, le ragazze di Barbolini giocheranno tre importanti partite e, appunto, è necessario partire bene.

LE AVVERSARIE – Coach Daniele Turino opterà per la coppia Valentin-Luketic sull’asse palleggiatore opposto, Moretto e Dumancic al centro, Loda-Enright sono le bande e Fersino il libero.

EX GIOCATRICI – Tante le ex del match sia da una parte che dall’altra. Veste la maglia di Scandicci una bandiera dell’allora Foppapedretti Bergamo ovvero Enrica Merlo che è rimasta in lombardia dal 2007 al 2015. Due stagioni alla Foppa anche per Lucia Bosetti (2009-2011) ed una per Ofelia Malinov(2017-18). Nella squadra lombarda è capitana Sara Loda, ex Scandicci.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI - "Tutte le partite nascondono delle insidie, sia per loro che per noi c'è questa incognita. Questo campionato ci insegna che non esiste squadra materasso e che dobbiamo prendere ogni gara con attenzione. Poi, col tempo, le squadre forti verranno fuori"

ULTIMO INCONTRO – Nella stagione 2019/20 a Bergamo finì 2-3 per Scandicci al termine di una epica battaglia.

IN TV – La partita tra Savino Del Bene Volley e Zanetti Bergamo sarà visibile gratuitamente su lvftv.com.

Fonte: Savino Del Bene Volley