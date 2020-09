Scarti tessili da abbandonare, bloccato a Firenze Ovest

Continuano i controlli della polizia municipale di Firenze sullo smaltimento illegale di rifiuti industriali. Ieri notte intorno alle 4, durante un servizio congiunto della polizia ambientale e del reparto territoriale dell’Isolotto nella via di Mantignano, è stato fermato un furgone completamente pieno di sacchi contenenti scarti tessili. Il furgone era guidato da cittadino di nazionalità cinese già noto alla Polizia municipale e che in un primo momento ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto e fermato dagli agenti. L’uomo è stato denunciato per trasporto di rifiuti senza autorizzazione. Il furgone è stato sequestrato e trasportato in depositeria a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa