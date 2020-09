Servizio di Riabilitazione nella Val di Sieve, individuati alle Sieci i locali per il nuovo polo

E’ stata individuata la sede che diventerà punto di riferimento del Servizio di Riabilitazione per tutta la zona della Val di Sieve in nuovi spazi adeguati da un punto di vista strutturale, impiantistico e di microclima. Si tratta dell’immobile situato in località Le Sieci, in via La Pira, nel comune di Pontassieve, di proprietà della S.M.S. Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve e che l’Ausl ha individuato, in assenza di immobili di proprietà disponibili, dopo aver avviato un’indagine di mercato.

Al momento è nella condivisione di tutti i soggetti coinvolti - la Ausl Toscana centro, i Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina e la Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve - il protocollo d’intesa redatto e che dovrà poi essere formalizzato con una delibera di approvazione. Il protocollo darà il via all’iter procedurale che porterà anche alla definizione del contratto di locazione da parte della Ausl.

L’immobile che si estende su una superficie di circa 630 mq garantirà una riorganizzazione e riqualificazione delle attività riabilitative in ambito delle Cure Primarie e della Salute Mentale Infanzia ed Adolescenza. Di fatto sarà anche l’elemento propulsore di una serie di riqualificazioni che interesseranno le attività socio sanitarie dei presidi territoriali di via Tanzini a Pontassieve, di via Bettini a San Francesco Pelago e di via Bonanni nel Comune di Rufina. I locali individuati alle Sieci necessitano al momento di alcuni lavori che saranno a carico della S.M.S. Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve e che si stima di poter far partire a breve.

La realizzazione del Servizio di Riabilitazione nel nuovo polo delle Sieci, rappresenta un primo step nel programma di riorganizzazione dell’offerta dei servizi socio sanitari della Val di Sieve condiviso con le competententi autorità comunali e che vedrà il compimento con la creazione della Casa della Salute della Valdisieve.

Fonte: Ausl Toscana Centro