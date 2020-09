Use-Abc, di nuovo derby a 6 mesi dall'ultimo match

Nella gara che ha riproposto il derby contro l’Use Basket, buona prova alla “prima” per l’Abc Solettificio Manetti.

Sei mesi dall’ultimo match, sei anni dall’ultimo derby.

A Empoli l’Abc Solettificio Manetti è stata protagonista del primo scrimmage stagionale sul parquet dei cugini dell’Use Computer Gross. 81-51 il finale di un match che i biancorossi, dal piano di sopra, hanno amministrato in fase realizzativa, sebbene i ragazzi di Paolo Betti abbiano dato buone indicazioni e mostrato una buona fluidità.

Un test che, come ogni amichevole pre campionato e in particolare quest’anno, è servito innanzitutto per testare la condizione fisica dei gialloblu dopo le prime tre settimane di preparazione. Assente all’appello, causa infortunio ad un dito, Marco Zani, a cui facciamo gli auguri di una velocissima guarigione aspettando di rivederlo presto in campo.

Quintetto: Belli, Terrosi, Pucci, Scali, Delli Carri.

Come nel più classico degli scrimmage si azzerano tutti i tempini. L’Abc, nonostante la normale pesantezza dopo le prime tre settimane di preparazione, mostra subito quanto l’amalgama raggiunto la scorsa stagione rappresenti ancora il suo principale punto di forza. L’Use, dal canto suo, si mostra più precisa in fase offensiva e prova subito a scappare sul 7-0. Capitan Delli Carri inaugura il match dalla lunetta e Pucci dall’arco sigla il 9-4. I locali allungano, di Corbinelli e Scali il mini break finale ma l’Use è in controllo e la frazione si chiude sul 26-12.

Secondo quarto fotocopia del primo con allungo locale in avvio: 8-0 prima che la tripla del giovane Cicilano rompa il digiugno gialloblu. A metà parziale nuovo break dei biancorossi, poi si scalda Terrosi che, prima dalla lunetta e poi dall’arco, infila cinque punti consecutivi per il 14-8 quando mancano gli ultimi due giri di cronometro. 17-8 al riposo lungo.

Nella terza frazione l’Abc sembra aver preso le misure, anche davanti ad una squadra di categoria superiore. Il contropiede di Corbinelli apre le danze e quattro punti consecutivi di Scali valgono il +4 dopo tre giri di lancette (2-6). Pucci-Verdiani ed 9-11. L’Use resta in scia e impatta a quota 11. Si procede punto a punto, finchè il periodo si chiude in perfetta parità (17-17).

Nell’ultimo quarto nuovo break empolese in apertura (7-1), poi la palla passa ai gialloblu: 2/2 di Pucci dalla lunetta, tripla di Corbinelli, Delli Carri da sotto e Belli a chiudere il parziale (12-10). Nei minuti finali però, qualche disattenzione di troppo frena la corsa castellana: Use amministra e ringrazia.

USE COMPUTER GROSS – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 81-51

Parziali: 26-12, 17-8, 17-17, 21-14

Tabellino: Delli Carri 5, Pucci 10, Scali 8, Corbinelli 8, Cicilano 3, Terrosi 8, Belli 4, Verdiani 5, Cantini, Daly, Talluri, Caggiano, Lazzeri, Tavarez. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

