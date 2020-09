Voto a domicilio, 443 richieste in Toscana

154 richieste alla USL Centro, 149 alla USL Nord Ovest e 140 alla USL Sud Est. Questo il numero aggiornato alle 11 di oggi, sabato 19 settembre, delle richieste per il voto a domicilio. Secondo quanto affermato inizialmente, sarebbero almeno quattromila i toscani, isolati o in quarantena, chiamati alle urne il 20 e 21 settembre per eleggere il nuovo presidente e consiglio della Regione e che non vi potranno andare. Dai quasi settemila oggi costretti in casa o in alberghi sanitari vanno tolti infatti i minori, gli stranieri che non possono votare e chi, rientrato dall’estero e in attesa del tampone, ragionevolmente potrebbe uscire dalla sorveglianza attiva nei prossimi due giorni. Tutte le info erano state diramate da questa parte.