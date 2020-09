Assessore Belli positivo al coronavirus, in isolamento da giorni

Informo che l'assessore Mattia Belli, pur essendo da qualche giorno totalmente asintomatico, è risultato positivo al tampone covid fatto dopo un leggero mal di gola e per motivi precauzionali.

Diversi giorni prima, e diversi giorni dopo in attesa degli esiti, Mattia si era posto in isolamento fiduciario presso la sua abitazione continuando a lavorare in videoconferenza per seguire le attività del suo assessorato.

Continuerà a farlo da casa fino alla negativizzazione prevista dal protocollo sanitario.

Nel frattempo il personale del dipartimento di Prevenzione, sulla scorta dell'analisi epidemiologica, ha emesso ed emetterà alcuni provvedimenti di quarantena SOLO per i contatti stretti, fortunatamente pochi, avuti nella forbice temporale prevista (ricordo che sono considerati stretti quelli avvenuti per oltre 15 minuti, senza la protezione della mascherina e senza il rispetto della distanza interpersonale, per lo più in ambienti chiusi salvo diversa ed insindacabile valutazione da parte del dipartimento di prevenzione)

Tra i provvedimenti ci saranno anche alcuni dipendenti del comune con cui ha lavorato a stretto contatto alcuni giorni prima di mettersi in autoisolamento.

L'assessore sta bene e continuerà a lavorare da remoto cercando di seguire le attività che sono in corso con il supporto della tecnologia.

Matteo Franconi, sindaco di Pontedera