Associazione Carabinieri dona 300 merendine per la colazione degli anziani della Rsa

L’Associazione Nazionale Carabinieri di San Miniato ha donato oltre 300 pastine e merendine per la colazione, marmellate e succhi di frutta agli anziani della Casa di Riposo Del Campana Guazzesi di San Miniato.

Gli anziani sono stati molto contenti della donazione e useranno quanto ricevuto per la loro colazione.

La Direzione dell’APSP del Campana Guazzesi ringrazia l’Associazione nazionale dei carabinieri per questo gestore ricorda che è sempre in prima fila per la solidarietà.

Fonte: Rsa Del Campana Guazzesi di San Miniato