Cinghiali vicini alle case a San Romano, le foto di un residente

Non si stavano recando in paese certamente per votare: parliamo dei cinghiali avvistati a Montopoli in Val d'Arno, sul calar del sole, alle 19.30 circa. In via Crimea, nei pressi di San Romano alta, sono stati avvistati circa 4 esemplari di ungulati, presumibilmente in ricerca di cibo. Le foto sono state scattate da un cittadino che ha incrociato gli animali durante una passeggiata, ma la testimonianza di altri residenti parla di circa 10 cinghiali. La presenza di ungulati sempre più vicini ai centri abitati da anni è un problema sia per i residenti che per la viabilità, con gli stessi animali che mettono a rischio la loro vita attraversando strade dove si viaggia ad alta velocità.