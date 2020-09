Coronavirus, calano per la prima volta a settembre i contagi a Fucecchio

Per la prima volta a settembre scende il dato settimanale relativo alle persone positive al Covid nel Comune di Fucecchio. Da domenica scorsa a oggi, infatti, ci sono stati due nuovi casi di contagi accertati e tre guarigioni con il totale di persone attualmente positive che è passato da 20 a 19.

Di questi, ben 18 si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere. Una persona invece si trova ricoverata in una struttura sanitaria: si tratta di un uomo di 80 anni.

L'amministrazione comunale invita sempre tutti i cittadini ad un comportamento responsabile e ad attuare tutte le misure di riduzione del rischio come il mantenimento delle distanze interpersonali, il frequente lavaggio delle mani e l'uso della mascherina.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa