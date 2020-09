Famiglia si perde nei boschi mentre cerca funghi, rintracciati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti questo pomeriggio sulla SS 63 del valico del Cerreto, nel comune di Fivizzano, per soccorrere 3 persone (marito, moglie e figlia di 13 anni). Dopo essere entrati nel bosco per cercare funghi, i 3 si sono persi e hanno allertato i soccorsi chiamando la sala operativa 115. Attraverso le applicazioni in uso sono stati localizzati e successivamente trovati in buone condizioni dalla squadra in Loc. Ceratelli. A quel punto, non avendo bisogno dell'intervento del personale sanitario, la famiglia è stata accompagnata nei pressi della loro auto sulla SS 63.