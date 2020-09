Giornata Mondiale Alzheimer, AIMA riparte

Guidata dal proprio slogan e in occasione della XXVII Giornata Mondiale dell’Alzheimer che si tiene Lunedì 21 settembre 2020, AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno inferiore continua a lavorare per dar vita a nuovi progetti a sostegno dei malati di demenza e i loro familiari cercando di ripartire dopo il brusco stop causato dall’emergenza Coronavirus.

“Il COVID non ha fermato l’attività della nostra associazione – spiega la presidente Maria Grazia Pasqualetti – che è proseguita ‘a distanza’ grazie anche alla nostra Bottega della Salute i cui servizi legati alla Tessera Sanitaria torneranno ad essere erogati con l’arrivo dei nuovi civilisti previsto per Ottobre. Stiamo cercando di ripartire, seppur con tutte le difficoltà del caso, lavorando a nuovi progetti che possano sostenere i malati e i loro familiari e a iniziative finalizzate alla divulgazione di materiale informativo sull’associazione e le proprie attività. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer la nostra associazione desidera ricordare che ‘non abbandona chi dimentica’. Tutti i giorni dalle 9 alle 12 è attivo il nostro cellulare, 3669591425, a cui è possibile rivolgersi per avere un colloquio in associazione e ricevere informazioni sui servizi destinati ai malati di Alzheimer e ai loro familiari.”

Per poter richiedere un colloquio presso lo sportello di Empoli, sito presso il Centro Servizi della Misericordia in via Cavour, 43/b, è obbligatoria la prenotazione. Per prendere un appuntamento è sufficiente telefonare ai numeri 3669591425 o 0571711853 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivere una mail ad aimaempoli@gmail.com indicando le proprie generalità e un recapito telefonico.

Si ricorda che nel pieno rispetto delle norme anti-COVID, per l’accesso al centro ascolto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani con l’apposito gel posto all’ingresso.

Per restare aggiornati e per ulteriori informazioni potete seguire la pagina Facebook AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno Inferiore, il profilo Instagram @aima.empoli o visitare il sito www.aimaempolesevaldelsavaldarnoinf.org.

Fonte: AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno inferiore