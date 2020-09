Prima il matrimonio, poi le elezioni: a Staffoli c'è chi vota con l'abito nuziale

L'abito bianco sì, la scheda bianca no. Non è uno slogan elettorale, ma un curioso fatto avvenuto a Staffoli oggi, domenica 20 settembre. Tutta Italia è alle urne, in special modo la Toscana dove, oltre al referendum, si vota per le regionali (e in certi casi per le comunali). E poi ci sono Fabio e Sara, che vanno in cabina elettorale con gli abiti nuziali.

Fabio Botrini ha 32 anni e viene da Staffoli dove è presidente della Pro Loco, Sara Ficini ha 31 anni ed è di Orentano. Da tempo avevano programmato il matrimonio per il 20 settembre e d'altronde non potevano sapere che sarebbe stato giorno di elezioni. Il Covid-19 ha spostato tutti i piani e li ha costretti a sposarsi con le urne aperte.

Fabio e Sara, però, non hanno voluto disattendere il loro dovere da cittadini. Si sono sposati nella chiesa di San Lorenzo Martire in via della Chiesa a Orentano e poi si sono diretti nella scuola media di via delle Pinete a Staffoli - città di residenza di entrambi - dove hanno espresso le loro preferenze, svolgendo tutta la trafila anticontagio.

Il tragitto è avvenuto in auto causa maltempo: bene specificarlo perché chi conosce Fabio e Sara sa che sono grandissimi appassionati di bici e che non sarebbe stata peregrina l'idea di uno spostamento sulle due ruote.

Niente di strano se non fosse che sono andati in cabina elettorale con gli abiti nuziali. Felici per essersi uniti in matrimonio, hanno sospeso per un attimo la loro gioia e, lapis alla mano, hanno adempiuto al voto. Uscita dalla scuola non sono stati accolti dai chicchi di riso, ma dagli applausi di amici e conoscenti, che hanno potuto festeggiare ufficialmente le nozze. Prima il dovere e poi il piacere, come si suol dire.

Gianmarco Lotti