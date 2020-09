Studenti positivi al covid, in quarantena compagni di classe e insegnanti

Questi gli ultimi casi di positività al Covid riscontrati nelle scuole del terrritorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica dei vari territori, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico.

Ambito ex ASL 5 Pisa

Istituto “Fermi” di Pontedera

E’ risultato positivo uno studente di una seconda classe dell’ITCG “Enrico Fermi di Pontedera.

E’ in corso l’esecuzione dei tamponi sugli studenti e sul personale scolastico.

Scuola primaria “Fucini Mascagni” di Ponsacco

E’ risultato positivo un alunno di una quinta classe della scuola primaria “Fucini Mascagni” di Ponsacco.

E’ in corso l’esecuzione dei tamponi da parte del personale dell’Igiene e Sanità Pubblica e sono stati messi in quarantena 21 compagni di classe del bambino, insieme a due insegnanti, un collaboratore scolastico, 26 compagni della squadra di calcio e 4 allenatori.

Scuola primaria Casciana Terme Lari

E’ risultato positiva un’alunna di una quarta classe della primaria di Casciana Terme Lari, che martedì scorso aveva accusato un malore a scuola.

E’ in corso l’esecuzione dei tamponi da parte del personale dell’Igiene e Sanità Pubblica e sono stati messe in quarantena in tutto 25 persone tra compagni di classe del bambino e personale scolastico.

Fonte: Asl Nord Ovest