Ufficio unico amministrativo chiuso per un giorno a Montelupo

Si ricorda che domani, lunedì 21 settembre, l'ufficio unico amministrativo comunale rimarrà chiuso, in quanto il personale sarà impegnato nel seguire le operazioni dell'ufficio elettorale. Rimane comunque assicurato il rilascio delle tessere elettorali.

L'ufficio riaprirà regolarmente martedì 22 settembre, in orario pieno e continuato (08:00-18:00), senza bisogno di appuntamento. Ci scusiamo per il disagio.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa