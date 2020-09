Use Rosa, dall'amichevole con Lucca importanti segnali

Nell'amichevole con Lucca, la Scotti fa importanti passi in avanti e, per quanto conti, porta a casa anche la vittoria per 64-60. Una sfida, è bene dirlo, segnata anche dalle assenze: l'Use Rosa è senza Baldelli, ferma per un problema fisico, e l'americana Smalls attesa dagli States, Le Mura è in campo al Pala Sammontana priva delle due americane. Al di là di questo, la squadra biancorossa piace e non a caso coach Alessio Cioni che, dopo il secondo test con Bologna aveva usato il bastone con le sue ragazze, stavolta sceglie la carota.

"Sono più contento rispetto a quanto visto pochi giorni fa - spiega - stavolta ho visto passi in avanti a livello di attenzione ed abbiamo fatto dei grossi progressi giocando senza alti e bassi. Dal punto di vista del gioco in qualche fase abbiamo fatto fatica ad eseguire ed a trovare il giusto equilibrio difensivo pagando con qualche contropiede di troppo ma questi sono aspetti che vanno corretti, cosa di questi tempi assolutamente normale. in generale mi sento di dire che sono soddisfatto e che abbiamo imboccato la strada giusta sulla quale costruire il resto della stagione".

Il tabellino delle biancorosse:

64-60

Ravelli 4, Ruffini, Mathias 12, Premasunac 9, Narviciute 2, Chagas 23, Manetti 9, Lucchesini 5, Malquori, Francalanci, Aramini. All Cioni (ass. Cesaro/Ferradini)

Parziali: 15-15, 11-9, 20-22, 18-14

Fonte: Use Basket Empoli