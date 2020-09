IIS Ferraris Brunelleschi, l'accoglienza delle prime 2020-21

Da lunedì 14 a giovedì 17 Settembre si è svolta all’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” di Empoli l’accoglienza per le classi prime. I "nostri" tutor da anni riservano un'accoglienza particolare per i nuovi arrivati, quest'anno anche se in modalità "diversa/ridotta" ci siamo organizzati per tale evento. Il nostro intento, oltre a quello di favorire l'inserimento degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado, è e sarà, soprattutto in questa particolare situazione, quello di consolidare il loro senso civico. Favorire la consapevolezza sia dei propri diritti che dei propri doveri, del rispetto dei ruoli in un'ottica di partecipazione attiva e di responsabilità sociale, per sviluppare una coscienza dei comportamenti corretti, delle fondamentali norme di convivenza sociale e democratica per tutelare la salute del singolo e della collettività. I tutor in tal senso sono, assieme ai docenti e a tutto il personale, il tramite per educare alla sicurezza in ambito scolastico ed extrascolastico.

Questi sono alcuni stralci delle riflessioni che gli alunni delle classi prime dell’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” hanno riferito ai tutor.

“…mi è sembrata una scuola organizzata e seria…”

“…Tutor gentili e competenti…”

“Sono stata accolta bene, mi sono emozionata. Complimenti a tutti.”

“Docenti cordiali e coinvolgenti”

“…mi sono sentita a casa…”

I tutor esortano a riflettere sulle parole di Hemingway.

“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno. Ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni che verranno può dipendere da quello che farai tu oggi.”

Un buon anno scolastico 2020/2021 a tutti, dai tutor e dai docenti della commissione Accoglienza “classi prime”.

Fonte: IIS Ferraris Brunelleschi - Ufficio stampa