Al via la campagna dedicata al basket femminile promossa dall’ASD Basket Castelfiorentino

A Castelfiorentino la pallacanestro si sa, è una passione che arde fin dagli anni del dopoguerra. Una storia lunghissima fatta di persone che nella palla a spicchi hanno speso una vita intera. Ma anche una passione che oggi, accanto al panorama maschile, vuol dare nuova linfa e visibilità anche al basket femminile, che pur vanta trascorsi di spicco e traguardi prestigiosi.

Il primo passo in questa direzione è una campagna di comunicazione fortemente voluta dal nuovo consiglio direttivo dell’Asd Basket Castelfiorentino, che presto approderà non soltanto sui social ma anche lungo le strade della nostra città. Una campagna che vuol porre l’attenzione su un movimento, quello del basket femminile, che oggi è necessario riportare alla ribalta, e alla quale seguiranno iniziative ed eventi ovviamente nel rispetto delle vigenti normative anti covid.

Una campagna nata in collaborazione con l’Abc Castelfiorentino e grazie all’immenso lavoro del Gruppo Fotografico Giglio Rosso, in particolare i fotografi Angelica Mugnaini e Mario Lensi a cui si devono questi splendidi scatti d’autore.

Per tutte le bambine che vogliono avvicinarsi al nostro gioco-sport, si ricorda che è possibile iscriversi ai corsi di Minibasket (nate tra il 2009 e il 2015) e Microbasket (nate negli anni 2016 e 2017), che prevedono per le nuove iscritte due settimane di prova gratuita. Ogni gruppo svolgerà due o tre allenamenti settimanali nel rispetto delle disposizioni sanitarie previste dal protocollo FIP-FIPIC consultabili al seguente link https://bit.ly/3gVH2WP.

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE

certificato di idoneità medico sportiva (non agonistico dai 6 ai 10 anni, agonistico a partire dall’11° anno di età) – la richiesta per la visita medico sportiva viene rilasciata dalla segreteria;

carta d’identità e tessera sanitaria dell’atleta;

modulo di iscrizione da firmare presso la segreteria;

autocertificazione Covid-19 (da presentare a cadenza settimanale al primo allenamento di ogni settimana, necessaria anche durante le due settimane di prova).

Per informazioni, orari e iscrizioni rivolgersi alla segreteria Abc c/o palazzetto dello sport “Nedo Betti” viale Roosevelt 36, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19.

Contatti: 0571 61661, info@abccastelfiorentino.it

Fonte: Abc Castelfiorentino