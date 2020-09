Asili nido, a Montelupo abbattute le rette del 25%

La giunta del comune di Montelupo nei giorni scorsi ha deliberato un abbattimento del 25% sulle rette dei nidi.

Le risorse arrivano dal fondo nazionale per il sistema integrato per l’educazione e l’istruzione.

Oltre 54.000 euro saranno destinati a sostegno della domanda delle famiglie residenti a Montelupo attraverso l’abbattimento delle rette del nido comunale Madamadorè, dello spazio giovo Marcondiro e dei tre nidi privati accreditati che si trovano sul territorio comunale, come sconto sulle fatture che saranno inviate alle famiglie.

6000 euro saranno invece destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio per la realizzazione di attività durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche.

Per l’assessore alla scuola si tratta di una misura di sostegno conseguente a quelle già attivate durante il lockdown. Le famiglie hanno patito e stanno patendo le conseguenze della crisi economica connessa all’emergenza sanitaria. Per cui proprio ora, nel momento in cui si spera di poter “ripartire” è necessario da un lato alleggerire le spese delle famiglie e dall’altro mettere entrambi i genitori in condizione di tornare a lavorare.