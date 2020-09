Cane cade in pozzo abbandonato, salvato dai vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio, in provincia di Livorno, è intervenuta oggi, 21 settembre, in zona Naregno, comune di Capoliveri, per soccorrere un cane precipitato all'interno di un pozzo abbandonato. Il personale dei vigili del fuoco, con l'utilizzo di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) si è calato nel pozzo profondo circa 7 metri, recuperando la bestiola che si trovava ormai allo stremo delle forze.

L'animale è stato quindi restituito al proprietario.