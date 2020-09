Cantieri Hope a Empoli in via da Vinci

Con Via Cavour che ha ormai cambiato il suo volto diventando a senso unico di marcia da Via Giovanni Da Empoli verso Via Gaetano Fabiani, nel tratto di fronte alla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, e Piazza del Popolo completamente riqualificata, vanno avanti i lavori che rientrano nell'operazione ‘spazi aperti’ di Hope, il progetto di innovazione urbana che entro il 2021 rivoluzionerà alcuni dei luoghi e degli edifici pubblici del centro storico.

L’intervento iniziato a febbraio, pochi giorni prima del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, che interessa il tratto di marciapiede che va dalla sede della Misericordia a Via Leonardo da Vinci e che ha riguardato l'asfaltatura del tratto di strada di fronte alla biblioteca e la sagomatura del marciapiede creando gli allargamenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, si è appena concluso.

Adesso, da mercoledì 23 settembre, i lavori si spostano e proseguono in Via Leonardo Da Vinci, partendo dal lato di Via del Papa.

Il cantiere occuperà inizialmente mezza carreggiata di Via Leonardo Da Vinci, con divieto di sosta a tutti i veicoli, per consentire l’ampliamento del marciapiede come da progetto.

In questa prima fase l'intervento riguarderà solo il tratto di Via Da Vinci compreso fra Via del Papa e Via dei Neri.

A proposito di Via dei Neri, per consentire le lavorazioni di consolidamento delle fondazioni del lato del palazzo ex Ser.T, che si affaccia su questa strada, relative all'opera di consolidamento e recupero di quell’edificio pubblico nell’ambito del progetto Hope, da lunedì 28 settembre il tratto fra Piazza XXIV Luglio e Via Da Vinci sarà chiuso.

Sarà possibile entrare in Via del Papa proseguendo su Via Ferrucci, svoltando in Via Giuseppe del Papa dove temporaneamente sarà spenta la telecamera di accesso alla ZTL per poi entrare in via Leonardo Da Vinci e raggiungere Piazza del Popolo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa