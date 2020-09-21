Consiglio comunale a Castelfranco: l'ordine del giorno

Mercoledì 23.09.2020 alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare di Castelfranco di Sotto si terrà il nuovo Consiglio comunale. Di seguito l'ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.
2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.
3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 04.08.2020.
4. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 01.09.2020.
5. VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO (ART. 30 L.R.T. 65/2014) AI SENSI DI QUANTO DISCIPLINATO DALL'ART. 222, COMMA 2 BIS, IN RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELLA L.R.T. 65/2014 E S.M.I. - ESAME DELLE OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.
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