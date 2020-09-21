Consiglio comunale a Castelfranco: l'ordine del giorno

Attualità Castelfranco di Sotto
(foto gonews.it)

Mercoledì 23.09.2020 alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare di Castelfranco di Sotto si terrà il nuovo Consiglio comunale. Di seguito l'ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 04.08.2020.

4. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 01.09.2020.

5. VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO (ART. 30 L.R.T. 65/2014) AI SENSI DI QUANTO DISCIPLINATO DALL'ART. 222, COMMA 2 BIS, IN RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELLA L.R.T. 65/2014 E S.M.I. - ESAME DELLE OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.



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