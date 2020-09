Centro d'ascolto, donazione di Sammontana alla Misericordia di Empoli

L’emergenza sanitaria ha portato con sé pesanti ripercussioni economiche e sociali in tutto il territorio nazionale. Anche nell’Empolese Valdelsa si moltiplicano i casi di cittadini con gravi difficoltà economiche in seguito alla pandemia. La Misericordia di Empoli, attiva dal 1635 per essere sempre al servizio di chi ha bisogno, può rispondere ogni giorno alle innumerevoli, e sempre maggiori, richieste di aiuto anche grazie allo straordinario gesto di solidarietà di un gruppo di Dirigenti dell’azienda Sammontana, che ha spontaneamente raccolto e donato all’associazione 40.000 €, e a cui l’Arciconfraternita rivolge un sentito ringraziamento.

La cifra donata sarà destinata al Centro di Ascolto della Misericordia, un servizio rivolto a tutti coloro che si trovano in uno stato di difficoltà economica e sono impossibilitati a soddisfare anche le necessità più immediate.

L’Arciconfraternita, operando instancabilmente 24 h su 24 per rispondere a tutte le esigenze degli utenti, sia con il proseguimento e il rafforzamento dei servizi ordinari, che con l’attivazione di progetti destinati a specifici soggetti colpiti dalla pandemia, coglie l’occasione per fare appello alle aziende empolesi al fine di costruire sinergie solidali che possano offrire aiuto concreto ai tanti concittadini con precarietà economica. Una richiesta di supporto alle proprie attività che confida nel grande cuore di Empoli e nella straordinaria attenzione all’altro che contraddistingue il territorio e la popolazione dell’Empolese Valdelsa.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa