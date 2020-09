In giardino 5 piante di marijuana: arrestato 32enne

In giardino aveva 5 piante di marijuana, ognuna alta almeno 3 metri. L'uomo, un 32enne di Pieve San Paolo a Capannori, è stato arrestato. I militari, da quanto si apprende, hanno eseguito un servizio di osservazione dell'abitazione del giovane. Dopo essere entrati in casa, nel giardino interno, i carabinieri hanno scoperto le piante mentre nell'abitazione, oltre al materiale per il confezionamento e lo spaccio. Trovati anche 200 grammi della stessa sostanza, già essiccata e pronta per il consumo. Il 32enne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.