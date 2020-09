La Staffetta delle Botteghe fiorentine: grande novità per Corri la Vita

“La staffetta delle Botteghe”: ecco la grande novità messa in campo dal coordinamento CCN fiorentini, aderenti a Confesercenti Città di Firenze, per l’edizione 2020 di “Corri la vita”.

Al Coordinamento, aderiscono circa quaranta CCN fiorentini. I CCN sono associazioni di Imprese commerciali, artigianali e di servizio, ecc., che si occupano di promozione e marketing con particolare attenzione al decoro e allo sviluppo delle aree sulle quali gravitano. Danno vita o partecipano quindi ad iniziative di vario genere, e spesso, con particolare attenzione a quelle di interesse sociale.

E’ in questa ottica perciò, che nelle ultime sette edizioni di Corri la Vita, molti Centri Commerciali Naturali hanno partecipato al Concorso, promosso dal Coordinamento CCN e condiviso con l’organizzazione di Corri la Vita, denominato “La Vetrina più bella per Corri la Vita”, ottenendo buoni risultati in termini sia di immagine che di contributi donati a favore della ricerca per combattere il tumore al seno.

Per questo anno, considerato il protrarsi dell’emergenza per contrastare la diffusione del Covid-19, l’impossibilità di svolgere la corsa e la camminata per le strade di Firenze, gli operatori hanno pensato, in via eccezionale, valutata anche la diffusione capillare sul territorio fiorentino dei Centri Commerciali Naturali, di realizzare un evento diverso che coinvolgesse comunque tutto il commercio della Città e non soltanto quello delle strade interessate dal passaggio di Corri la Vita.

Si tratta infatti di una vera e propria “staffetta”, condotta dai Presidenti dei 35 CCN più attivi sul territorio del Comune di Firenze che indosseranno la maglietta di Corri la Vita 2020 e che si passeranno il testimone, rappresentato sempre dalla maglietta, simbolo e rappresentazione di solidarietà e della manifestazione.

L’ evento si svolgerà nella giornata di sabato 26 settembre, il giorno prima della manifestazione, e ha permesso finora di “vendere” oltre 300 t-shirt aggiuntive rispetto al “tradizionale” concorso “vota la vetrina più bella”.

“Davvero un risultato di grande importanza per questo primo progetto pilota della staffetta”, commenta Lucilla Cracolici, coordinatrice CCN per Confesercenti Firenze , “voglio ringraziare tutte le nostre organizzazioni di impresa per aver creduto in questa iniziativa, tra l’altro in un momento di grande difficoltà per il commercio in conseguenza di covid 2019”

“E’ anche attraverso queste azioni virtuose che si misura, per davvero, l’importanza non solo economica, del commercio di vicinato in città”, conclude Cracolici.

Il percorso e i CCN con le relative strade e/o piazze, si svilupperà per circa 44 Km. e toccherà tutti i Quartieri fiorentini, partendo dal Galluzzo (CCN Arte e Mestieri del Galluzzo), per terminare in Piazza della Signoria (CCN Calzaiuoli), come di seguito indicato:

1. CCN Arte e Mestieri del Galluzzo, PARTENZA da Piazza Acciaioli;

2. CCN Lo Scarabeo, Via di Ripoli;

3. CCN Punti d’Incontro, Via Datini e Piazza Gualfredotto;

4. CCN Le Botteghe del Varlungo, Via Aretina;

5. CCN della Rondinella, Via della Rondinella;

6. CCN Via Manni e Dintorni, Via D.M. Manni;

7. CCN Le Centostelle di San Gervasio,Via delle Centostelle;

8. CCN Le Cure, Piazza delle Cure e strade limitrofe;

9. CCN Pacinotti/Mille, Via Pacinotti, Viale dei Mille;

10. CCN Parterre, Piazza della Libertà, Via del Ponte Rosso;

11. CCN Dalmazia, Piazza Dalmazia e strade limitrofe;

12. CCN Carlo del Prete, Via Carlo del Prete, Via U. Maddalena;

13. CCN Via di Novoli e Dintorni, Via di Novoli e strade limitrofe;

14. CCN Le Botteghe di Peretola, Via di Peretola, Piazza Garibaldi;

15. CCN Via Doni e Dintorni, Via Doni, Piazza dalla Piccola;

16. CCN San Jacopino, Piazza san Jacopino;

17. CCN La Tramvata, Piazza Batoni;

18. CCN Pier Vettori, Piazza Pier Vettori, Via Pisana;

19. CCN San Frediano, Borgo San Frediano;

20. CCN Le Botteghe di Porta Romana, Via Senese, Porta Romana;

21. CCN Boboli, Via Romana;

22. CCN Via Maggio, Via Maggio;

23. CCN Comitato Lo Sdrucciolo, Sdrucciolo de’Pitti;

24. CCN Piazza Pitti;

25. CCN Via Guicciardini, Via Guicciardini;

26. CCN Associazione Ponte Vecchio, Ponte Vecchio;

27. CCN Associazione Ognissanti, Borgognissanti, Piazza Ognissanti;

28. CCN Associazione Via Guelfa e San Gallo, Via Guelfa e Via San Gallo;

29. CCN Cavour, Via Cavour;

30. CCN Borgo la Croce, Borgo la Croce, Sant’Ambrogio;

31. CCN Comitato San Pierino, Piazza san Pier Maggiore;

32. CCN Via de’ Neri, Via de’ Neri;

33. CCN Piazza Madonna, Piazza Madonna degli Aldobrandini;

34. CCN San Lorenzo, Borgo San Lorenzo, Piazza San Lorenzo;

35. CCN Via del Corso, Via del Corso;

36. CCN Calzaiuoli, Via Calzaiuoli, ARRIVO in Piazza della Signoria

Fonte: Confesercenti Firenze