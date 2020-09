Lavori in Fi-Pi-Li, le chiusure a Livorno

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di ripristino della pavimentazione stradale è prevista la chiusura della carreggiata tra la fine competenza e Darsena Toscana Est in direzione Firenze nel ramo di Livorno dalle ore 06.00 del 22/09/2020 alle ore 18.00 del 22/09/2020.

Sempre in FIPILI a Livorno e sempre per lavori di ripristino della pavimentazione è prorogata fino alle ore 24.00 del 22/9 la chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Livorno Porto in direzione Firenze.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa