Lingotto dell'amicizia del Rotary Alta Valdelsa, la premiazione

Il Presidente del Rotary Club Alta Valdelsa, Dott. Giovanni Di Maggio, ha conferito Il Lingotto dell’Amicizia, anno rotariano 2019-2020, alla Prof.ssa Doris Hadjistilianou, riferimento italiano ed europeo di eccellenza nella cura delle patologie pediatriche oftalmologiche e tumorali.

Responsabile del centro retinoblastoma dell’U.O.C. Oculistica dell’Ospedale Le Scotte di Siena e Membro fondatore di ASROO, Associazione Scientifica Retinoblastoma e Oncologia Oculare, la “Dottoressa Doris” ha dedicato una vita allo studio ed alla ricerca sul retinoblastoma, tumore dell’occhio che colpisce i bambini nei primi tre anni di vita, una malattia rara che a Siena ha il suo centro di riferimento nazionale.

«Il protocollo dell’azienda ospedaliera di Siena– spiega la dottoressa – è sovrapponibile ai protocolli europei e statunitensi per la cura della malattia. E’ innovativo, comprende non solo le terapie focali ma tutti i tipi di chemioterapia locale, intra vetriale, intra arteriosa e peribulbare, oltre alla chemio sistemica. Un protocollo che dà risultati molto positivi e che, tramite l’introduzione di una nuova terapia, la chemio intra arteriosa, ha permesso di salvare oltre il 50% degli occhi che in passato era destinato all’enucleazione».

Paul Harris, nel lontano 1905, fondò il Rotary sull’amicizia e definì l’amicizia la roccia sulla quale vengono costruiti i nostri Club.

Proprio per onorare l’amicizia, il Rotary Club Alta Valdelsa ha istituito, nel lontano 1998, il premio “Lingotto dell’Amicizia”, un pregiato riconoscimento che il nostro Club conferisce ogni anno ad una personalità che ha interagito con merito nel nostro territorio e che abbia fatto dell’AMICIZIA il motivo conduttore della sua vita.

Questo Premio è stato conferito negli anni passati a molte personalità di spicco quali Sua Santità Papa Francesco, il regista Mario Monicelli e molti altri.

Il Rotary Club Alta Valdelsa, premiando la Dott.ssa Doris, vuole estendere il profondo sentimento di gratitudine e riconoscenza non solo ai medici ma anche a tutti coloro che, con la loro abnegazione e sacrificio, mettono a disposizione loro stessi e la loro professionalità a favore della ricerca ed il progresso della società.

Il Premio “Lingotto dell’amicizia” è una scultura placcato in oro, a tiratura limitata che rappresenta, con le sue morbide linee curve intrecciate, un abbraccio tra gli uomini, tra i popoli e le religioni del mondo: una stretta di mano a coloro che hanno fatto dell’Amicizia lo scopo principale della vita. Quest’opera d’arte è stata realizzata dallo scultore Giuseppe Calonaci, grande esponente dell’ Astrattismo Italiano e membro del nostro Club.

Didascalia foto, da sinistra: Dott. Fulvio De Padcalis, Giuseppe Calonaci, la Prof.ssa Doris Hadjistilianou, ed il Dott. Giovanni Di Maggio