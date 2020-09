Meeting Nazionale di Corgeno, buoni risultati per i giovani atleti del G.S. Billi Masi dei vigili del fuoco

Più che buoni i risultati dei giovani atleti del G.S. Billi Masi dei Vigili del Fuoco di Pisa impegnati sabato 19 e domenica 20 nelle gare del Meeting Nazionale di Corgeno (VA) riservato alle categorie Allievi e Cadetti.

Sotto la guida di Alessandro Simoncini ed Emanuele Miccoli sono partiti alla volta di Corgeno: Mattia De Pasquale (Singolo 7,20 e Singolo Cadetti Maschile); Christian Cintura (Singolo 7.20 Cadetti Maschile); Antonio Pizzolante (Singolo 7.20 Allievi C Maschile); Alessio Bonamico (Singolo 7.20 Allievi B2 Maschile); Ludovico Sanacore (Singolo 7.20 e Quattro di Coppia Allievi B2 Maschile); Elia Pellegrini (Quattro di Coppia e Doppio Allievi B2 Maschile); Matteo Pratelli (Quattro di Coppia e Doppio Allievi B2 Maschile); Luigi Pilone (Singolo 7.20 Allievi B1 Maschile e Quattro di Coppia Allievi B2 Maschile).

Alla manifestazione erano presenti 65 società e oltre 700 atleti. “E’ stata una gara di ottimo livello – ha detto Alessandro Simoncini - e i ragazzi hanno portato a casa tre medaglie: un argento per Luigi Pilone e un bronzo e un argento per Mattia De Pasquale. Devo dire che tutti i ragazzi si sono difesi bene, considerato che per metà di loro era la prima gara e quindi l’emozione ha giocato un ruolo importante e poi non era facile dopo lo stop di mesi per la pandemia: a questo proposito il nostro plauso va all’organizzazione che è stata impeccabile, consentendo lo svolgimento della gare e dell’intera manifestazione nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dal protocollo emanato dalla Federazione Italiana Canottaggio”

Fonte: Ufficio Stampa