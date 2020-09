Referendum, nell'Empolese Valdelsa il 65% di Sì. Il dettaglio dei dati

Con il 65,68% anche nell'Empolese Valdelsa prevalgono i Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il dato sembra essere leggermente inferiore al dato nazionale che sembra stabilizzarsi intorno al 70%.

Nella sezione 20 il Sì è arrivato al 75,5%, mentre il risultato migliore per il No è stato del 42% nella sezione 1. A Montrappoli, storicamente una delle aree più 'rosse' il Si è arrivato al 66,9%, mentre si registra nel centro il risultato peggiore del SI, con il 'solo' 62%. Miglior risultato per il Sì a Villanuova con il 72% , poi Santa Mariacon il 70%.