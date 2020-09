Publiacqua informa i cittadini del Comune di Lastra a Signa che, causa lavori agli impianti, dalle ore 9.00 di giovedì 24 settembre si registreranno mancanze d’acqua in via di Naiale ed in loc. San Romolo e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa