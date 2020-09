Treemme Rubinetterie: muore Renato Michelangioli

Era il 1968 quando tre uomini di buona volontà e grandi capacità decisero di lanciare un’impresa che dopo quaranta anni è ancora un punto di riferimento internazionale nel settore delle rubinetterie.

Treemme Rubinetterie: un destino costruito con sacrificio, lungimiranza, infinito impegno da Renato Michelangioli, Armando Medina, Guido Mencarelli. La “M” come iniziale comune, simbolo di una visione di futuro e senso del lavoro univoca.

Il mondo dell’imprenditoria del nostro territorio e tutta la grande famiglia dell’azienda Treemme Rubinetterie piange oggi la scomparsa di Renato Michelangioli.

Non muore però la sua visione che insieme ai suoi familiari e tutto lo staff dell’azienda non ha mai tradito i valori fondanti con cui questa storia imprenditoriale è cresciuta: selezione di ottimi fornitori per le materie prime, produzione interna all’80%, ricerca, design, innovazione.

Tutti ingredienti di un fare impresa sempre all’avanguadia e con serietà.