A Mulazzo e Marradi Italia Viva è il primo partito

Italia Viva ha raggiunto in Toscana in 4,48%, ma il partito di Matteo Renzi in alcuni luoghi è di tutt'altro spessore. A Marradi e Mulazzo IV è addirittura il primo partito rispettivamente con il 50,86% e il 38,68% dei consensi. A Marradi a trainare oltre il 50% è stato il sindaco Tommaso Triberti, unitosi a Iv quest'estate. Non a caso ha ottenuto oltre 802 preferenze su 830 voti circa. Similmente il sindaco del comune della Lunigiana Claudio Novoa ha permesso a IV di essere il primo partito, ottenendo 470 preferenze. Nella circoscrizione di Massa Carrara Iv è in doppia cifra anche a Bagnone (15,32%), Comando (15,21%), Filattiera (11,51%), Fivizzano (16,09%). Nel resto della Toscana il dato percentuale più brillante per il partito renziano è a Pomarance (Pisa) col 27,87%, seguito dal 16,85% di Porcari (Lucca).