Cade dal tetto, elisoccorso a Santa Croce per un 26enne

Un 26enne ha avuto un infortunio sul lavoro, riportando gravi ferite pare dopo una caduta dal tetto. Il fatto è avvenuto in via Masini, nella zona industriale di Santa Croce sull'Arno, poco prima delle 15. Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Pubblica assistenza locale. Viste le condizioni di salute del giovane, è stato chiamato l'elisoccorso, atterrato al campo sportivo di via di Pelle. Il trasferimento in volo ha permesso un ricovero veloce al Cto di Careggi a Firenze.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno