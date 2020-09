Canottieri Limite al lago di Comabbio, ottime prestazioni

Ottimi risultati dei giovani atleti della Limite a Corgeno sul lago di Comabbio.

Al Meeting Nazionale Allievi e Cadetti in calendario sabato 19 e domenica 20 settembre sul lago di Comabbio la Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica protagonista con il settore giovanile guidato da Matteo Borsini e Paolo Zucchi.

La scuola sulla remata di punta del sodalizio bianco celeste non si smentisce andando a segno nel quattro senza e nel due senza. Bravissimi Leonardo Sostegni, Edoardo De Vito, Tommaso Laganà ed Elia Ceccanti a gestire e vincere la gara del quattro senza, una fra le specialità più difficili e tecniche del canottaggio. Non si accontentano Sostegni e De Vito che dopo la vittoria in quattro senza si mettono al collo un'altra medaglia d'oro vincendo anche il due senza. Non da meno le prove dei singolisti Limitesi che salgono sul secondo gradino del podio.

Reduce dalla vittoria in quattro senza Tommaso Laganà conduce una buona gara conquistando l'argento in singolo.

Bravissimo anche Valentino Francalacci medaglia d'argento nel singolo 7,20.

In fine e non in ordine d'importanza la seconda piazza di Leonardo Bianchi fra gli Allievi C.

Non male dunque la Canottieri Limite con sei medaglie d'oro e tre d'argento conquistate delle giovani promesse.

Sono buone le aspettative per questi ragazzi e sicuramente sentiremo riparlare di loro anche in categoria superiore nel 2021, sperando di non doversi rifermare e soprattutto di non dover interrompere le uscite in barca per un nuovo lockdown.

Fonte: Canottieri Limite