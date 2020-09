Centro Giovani Fucecchio, al Sottosopra corsi per tutti gli adolescenti

Con Ottobre ripartono i laboratori al Sottosopra centro giovani del Comune di Fucecchio dopo la ripresa delle attività all'aperto del mese di settembre. Il Sottosopra anche quest’anno ospiterà corsi, workshop e attività d’aggregazione per i giovani dai 10 ai 25 anni presso l'Auditorium La Tinaia del Parco Corsini dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

Corsi, laboratori e attività rappresentano una risposta concreta al bisogno degli adolescenti di avere un luogo di aggregazione e formazione e sono frutto di un processo che cerca di coinvolgere in prima persona i ragazzi dando loro rappresentanza e potere nelle scelte che riguardano la comunità giovanile.

Nel programma di proposte ci sono attività ormai consolidate come i corsi di circo e giocoleria e nuove iniziative come il laboratorio teatrale o il workshop sulla conoscenza del sé e la gestione delle emozioni, ma trova spazio anche un workshop settimanale di giornalismo mirato a produrre una rivista mensile di divulgazione artistica e culturale, oltre a corsi di computer per principianti.

Nell’ambito delle proposte di attività proseguirà il progetto quotidiano dalle 15.30 alle 17.00 sulla riscoperta dei giochi di ruolo e il laboratorio di supporto gratuito allo studio e spazio compiti con gli operatori del Sottosopra.

Nel dettaglio dal 28 Settembre e per ogni lunedì dalle 17.00 alle 18.30 si terrà in collaborazione con Tra i Binari il laboratorio teatrale DIRE,FARE,SOGNARE!e a seguire corso gratuito di PC per una prima conoscenza del computer dalle 17.30 alle 18.30, ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30 laboratorio gratuito di giornalismo MELAVEVIGIADETTO per la creazione del mensile sulle culture giovanili a seguire laboratorio di scrittura creativa.

Dal 30 Settembre e per ogni mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 torna il laboratorio di circo e giocoleria 1,2,3...CIRCO! in collaborazione con Circoribalta, sempre il mercoledì un doppio workshop sulla conoscenza del sé e delle proprie emozioni in collaborazione con l'Associazione Il Labirinto, dalle 16.00 alle 17.00 laboratorio al femminile LA TENDA DELLA LUNA e dalle 17.30 alle 19.00 LA VITA È UN EMOZIONE.

Ogni giovedì spazio al cineforum PICCOLE VISIONI dalle 15.30 alle 17.00 con film d'essai ma soprattutto serie e anime.

Il venerdì sarà il momento dalle 17.00 alle 18.00 del laboratorio di riqualificazione urbana LE MANI SULLA CITTA', un momento per ripensare la città attraverso gli occhi degli adolescenti e intervenire per migliorarla.

Non finisce però qui perché ci sarà anche uno sguardo alle famiglie e ai genitori con il ciclo di incontri serali GENITORI E FIGLI. Una comunicazione gentile per crescere insieme giovedì sera dalle 21.00 con Gaia Pelagatti trainer e counselor olistico: il 14 Ottobre sarà la volta di “Siamo pronti a mettersi in gioco?” mentre il 28 Ottobre con “Come vorrei comunicare con i figli?”

Per informazioni e prenotazioni ma anche per ogni specifica richiesta siete invitati a contattare l'Informagiovani del Comune di Fucecchio allo 0571 268408 e 0571 268410 o il Sottosopra centro giovani allo 0571 261740 o scrivere a informagiovani@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Ufficio stampa