Coronavirus, 43 nuovi casi positivi nella Asl Centro: 4 nell'Empolese e 3 nel Cuoio

Sono 43 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio.

32 casi in provincia di Firenze, di cui 4 in zona empolese



Bagno a Ripoli: 3

Borgo San Lorenzo: 2

Calenzano: 2

Firenze:13

Greve in Chianti: 1

Pontassieve: 1

Scandicci: 1

Scarperia e San Piero: 1

Vicchio: 4

4 casi in zona empolese

Cerreto Guidi: 1

Empoli: 1

Fucecchio: 2

6 casi in provincia di Prato

Carmignano: 1

Poggio a Caiano: 1

Prato : 4

2 casi in provincia di Pistoia

Larciano: 1

Pistoia: 1

3 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto:1

San Miniato: 1

Santa Croce sull'Arno: 1

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa