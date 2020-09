Dermatologia Prato aderisce alla campagna nazionale 'Dalla parte della tua pelle'

La Dermatologia di Prato, diretta dalla dottoressa Franca Taviti, aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione “Dalla parte della tua pelle”, una giornata dedicata alla prevenzione e cura della dermatite atopica dell’adulto con consulenze gratuite in centri ospedalieri ed universitari in tutta Italia.

La campagna, promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST) con il patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e di ANDEA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica), fa tappa a Prato sabato 26 settembre. Gli Specialisti dermatologi saranno a disposizione per consulenze e visite gratuite.

È necessario effettuare la prenotazione telefonando al numero 02 89608825 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00. La sede degli ambulatori per la Dermatite Atopica è presso l’ex ospedale Misericordia e Dolce - edificio 1 palazzina ovest in via Cavour 87.

A tutela della salute dei pazienti e del personale medico della struttura, tutte le visite saranno effettuate in totale sicurezza, in ottemperanza alle misure di prevenzione igienico-sanitarie per l’emergenza Covid-19.

La Dermatite Atopica (DA), , è una malattia cutanea infiammatoria cronica, si manifesta con lesioni ricorrenti e con intenso prurito. Le lesioni cutanee si sviluppano con quadri diversi a seconda dell'età, negli adulti prevalgono l'estrema secchezza cutanea, lesioni da grattamento, ragadi cutanee dolorose e prurito che può essere così intenso da interferire con il sonno, con le attività quotidiane, con lo studio e con la capacità lavorativa.

“La DA, spiega la dottoressa Franca Taviti, è determinata da una predisposizione genetica sulla quale agiscono fattori ambientali come l'esposizione ad allergeni alimentari, inalanti, irritanti, allergeni da contatto, infezioni, alterazioni emozionali e le abitudini di vita. Tutti questi cofattori agiscono in sinergia per la costituzione di una barriera cutanea, purtroppo, compromessa. La DA è una malattia multifattoriale complessa che può associarsi ad altre patologie come asma, rino - congiuntivite allergica, rino - sinusite con poliposi nasale, allergie alimentari. L'approccio principale per il trattamento e la prevenzione è il ripristino della barriera cutanea, il compito del dermatologo è quello di curare ed educare il paziente alle norme comportamentali come la detersione che deve essere breve (5-10 minuti) e con bagni oleati, l'applicazione quotidiana di emollienti specifici, l'abbigliamento adeguato. Attualmente per le forme gravi e non responsive degli adulti si affianca alla terapia steroidea e con ciclosporina la nuova terapia con anticorpi monoclonali (riservata ai pazienti gravi e che non rispondono alle terapie tradizionali sopramenzionate). Questa nuova terapia mette il dermatologo nelle condizioni di attuare non solo una terapia personalizzata per ogni tipo di paziente, ma anche la gestione di forme altamente invalidanti.”

La presa in carico del paziente affetto da DA grave prevede l'apertura di un percorso a rete e la messa in atto di programmi multidisciplinari standardizzati nei quali sono coinvolti, Dermatologi, Pediatri, Allergologi, Otorini, Psicologi che hanno come obiettivo comune la gestione e la comprensione del paziente affetto da Dermatite Atopica.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa