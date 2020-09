Elezioni Ordine dei Giornalisti, 14 presidenti regionali contro spostamento della data

Riportiamo il testo integrale della lettera firmata da 14 presidenti di Ordini regionali in merito all'ipotesi di spostare la data delle elezioni per il rinnovo degli organismi di categoria e alle modifiche all struttura dell'Ordine in discussione in Senato:

"Colpi di mano crescono a danno dell’Ordine dei Giornalisti. In ballo, in realtà, c’è non solo l’esistenza e l’autonomia di questo organismo, ma il riconoscimento del diritto a esistere di questa stessa professione e, soprattutto, in ballo c’è la qualità e l’autonomia dell’informazione in Italia, cioé il diritto dei cittadini a essere correttamente e compiutamente informati.

L’ultimo atto si sta consumando al Senato dove, a sorpresa, è stato proposto un emendamento con il quale – accanto alla condivisibile risoluzione di aspetti colpevolmente dimenticati da chi ha approvato precedenti norme (garantire finalmente la rappresentanza di due esponenti delle minoranze linguistiche in aggiunta ai sessanta membri eletti nel Consiglio nazionale dei giornalisti) – si tenta di introdurre ben altro. Modifiche all’organizzazione ordinistica e alla fisionomia della stessa professione non richieste. Cambiamenti strutturali che imporrebbero quanto meno un’approfondita discussione all’interno degli organismi della categoria e persino oltre. Tra le novità che si vorrebbero apportare ci sarebbe anche un deplorevole congelamento degli organismi ordinistici in carica, impedendone il rinnovo fino all’ottobre del 2021.

Una decisione gratuita, immotivata, prevaricante assunta senza alcuna discussione e condivisione all’interno degli organismi istituzionali interessati. Un atto sconsiderato che peraltro – la coincidenza non ci sfugge - segue quanto stava già accadendo all’interno dell’Ordine in materia di convocazione delle assemblee elettorali, accentuando lo stato confusionale che rischia di minare la stessa credibilità e autorevolezza dell’Ordine dei Giornalisti.

Ricapitoliamo alcuni degli ultimi passaggi.

A pochi giorni dalla scadenza già fissata per il voto, il Presidente del CNOG, Carlo Verna, ha deciso di modificare, acquisito il parere di un giurista (che evidenzia l’obbligo di un’elezione contestuale su tutto il territorio nazionale), la determina del 22 Giugno scorso e, conseguentemente, di rinviare di oltre un mese il rinnovo degli organismi dell’Ordine dei Giornalisti.

Si tratta di una decisione dinanzi alla quale non possiamo che esprimere netto, deciso e totale dissenso anche perché tale decisione del Presidente del CNOG pone, di fatto, sullo stesso piano il comportamento avventuristico e inadempiente dinanzi a precisi obblighi di legge, praticato da due Ordini regionali (Lombardia e Campania) e l’azione rigorosa e responsabile svolta da tutti gli altri Ordini che hanno rispettato legge e determina presidenziale del 22 Giugno. Disapproviamo questa decisione peraltro giunta a obbligo di convocazione delle elezioni già abbondantemente scaduta.

Peraltro, se la motivazione addotta dai due Ordini inadempienti fosse stata reale, non si capirebbe – nella situazione attuale che l’Italia vive – come si possa ritenere possibile fare l’8 novembre ciò che si ritiene impossibile il 27 settembre. Né come mai, in quelle stesse regioni, si ritenga non proponibile per i giornalisti ciò che invece è stato ritenuto fattibile per il resto della popolazione chiamata alle urne il 20 e il 21 settembre per il referendum e il voto amministrativo e regionale, per altri Ordini professionali chiamati al voto, nonché per studenti, docenti e personale alla riapertura delle scuole.

Stigmatizziamo pertanto tale comportamento che ha rotto unilateralmente l’unità degli organismi dell’Ordine. Chi si è reso artefice di questa incomprensibile ed assurda situazione si è assunto una grave responsabilità nei confronti dei giornalisti dell’intero Paese e dei loro organismi istituzionali.

Respingiamo altresì il tentativo, messo in atto in sede parlamentare, di stravolgere dall’alto l’organizzazione e il diritto all’autogoverno della professione giornalistica".

Firma:

Gianluca Amadori, presidente Odg Veneto

Carlo Bartoli, presidente Odg Toscana

Francesco Birocchi, presidente Odg Sardegna

Cristiano Degano, presidente Odg Friuli Venezia Giulia

Franco Elisei, presidente Odg Marche

Mauro Keller, presidente Odg Trentino Alto Adige

Filippo Paganini, presidente Odg Liguria

Pina Petta, presidente Odg Molise

Piero Ricci, presidente Odg Puglia

Giovanni Rossi, presidente Odg Emilia Romagna

Domenico Sammartino, presidente Odg Basilicata

Alberto Sinigagla, presidente Odg Piemonte

Paola Spadari, presidente Odg Lazio

Tiziano Trevisan, presidente Odg Valle d'Aosta

Fonte: Ordine dei giornalisti della Toscana