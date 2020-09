Sono state scrutinate tutte le sei sezioni di Uzzano, comune della Valdinievole. Dino Cordio, esponente del centrosinistra, sarà il nuovo primo cittadino dopo il testa a testa delle ultime elezioni.

Cordio, con la lista Democratici per Uzzano, ha battuto Alessandro Ricciarelli di Insieme per Uzzano: le percentuali dicono 66,68% contro 33,32%. otto i seggi per la lista di Cordio, quattro per quella di Ricciarelli.