Filippo Bellesi confermato sindaco a Villafranca in Lunigiana

Villafranca in Lunigiana ha ufficialmente il nuovo sindaco, sono state scrutinate tutte e quattro le sezioni. Non si tratta di una vera e propria novità, dato che è una conferma: dopo il quinquennio 2015-20, Abramo Filippo Bellesi rimarrà primo cittadino del comune in provincia di Massa-Carrara.

Bellesi ha preso il 70,71% delle preferenze e otterrà otto seggi nel prossimo consiglio comunale. Ha sconfitto la lista di Fabrizio Mazzoni, che si è fermato al 29,29% e avrà quattro seggi in consiglio.