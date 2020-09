Empoli Fc, confermati gli sponsor con 3 aziende big del territorio

Computer Gross, Sammontana, Logli Massimo Saint-Gobain. L’Empoli riconferma gli sponsor di maglia per le prossime tre stagioni calcistiche, rinnovando la partnership con importanti aziende del territorio che hanno fortemente voluto consolidare il proprio impegno. Computer Gross, da oltre 20 anni vicino agli azzurri, resta il main sponsor, con Sammontana e Logli Massimo Saint-Gobain che rimangono i due co-sponsor e che andranno ad alternarsi, così come negli scorsi anni, tra le gare casalinghe e quelle in trasferta.

“Siamo entusiasti di avere rinnovato gli accordi di partnership con tre importanti aziende che da anni ci sono vicine – ha dichiarato Rebecca Corsi, Vice Presidente dell’Empoli FC – e che anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo non si sono tirate indietro, confermando il loro supporto all’Empoli. Siamo orgogliosi di continuare ad avere sulla nostra maglia marchi di livello assoluto legati al nostro territorio, proseguendo un percorso iniziato nel passato ma proiettato verso il futuro. Inoltre posso preannunciare che stiamo concludendo gli accordi per lo spazio sul retromaglia e sulla manica, con due aziende toscane, già da anni nostre partner, che saremo ben felici di avere sulla nostra maglia”.

Duccio Castellacci, Amministratore Delegato Computer Gross: “È un grande piacere aver siglato il nuovo accordo che lega Computer Gross all’Empoli FC per le prossime 3 stagioni sportive. Siamo veramente entusiasti di essere ancora main sponsor della squadra della nostra città di cui siamo appassionati, ancora prima di essere sponsor. Siamo orgogliosi di continuare questo percorso che va avanti ormai da oltre 20 anni soprattutto perché quella tra Computer Gross e l’Empoli FC è una Partnership autentica, nata dalla passione, dal forte senso di appartenenza e dalla condivisione di valori unici che solo Empoli è in grado di trasmettere”.

Leonardo Bagnoli Amministratore Delegato di Sammontana SpA: “Con la Sponsorship dell’Empoli, per la stagione che va a cominciare abbiamo confermato due obiettivi fondamentali per Sammontana: rafforzare il legame con il nostro territorio e con le sue eccellenze, consolidando il senso di appartenenza alla città di Empoli e alla sua squadra più importante e mantenere uno stretto legame con il mondo dello sport, professionistico e non. Lo sport svolge un importante ruolo sociale e perciò siamo impegnati in numerose partnership che sono lo strumento ideale per promuovere i valori positivi in cui crediamo fortemente”.

Massimo Logli, Amministratore Delegato di Logli Massimo SpA, società appartenete al gruppo Saint Gobain: “Ho fortemente voluto rinnovare questa partnership con l’Empoli, confermando il mio supporto ad una squadra che in poco tempo mi ha fatto appassionare. In un momento non semplice ho voluto mantenere e rinnovare il mio impegno nei confronti di una squadra di cui oltre che partner sono tifoso a tutti gli effetti. Nell’anno del centenario è un piacere continuare ad esser sulla maglia e dare il mio contributo alla causa. Il nostro è un rapporto iniziato solo qualche anno fa ma che nel tempo si è consolidato e reso sempre più forte, con la voglia da entrambe le parti di svilupparlo sempre più e crescere insieme”.

Fonte: Empoli Fc