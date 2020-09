Esito elezioni regionali: Nessuna Toscana a Sinistra

Come assemblea di Toscana a Sinistra di Prato esprimiamo forte delusione per l'esito del referendum e delle elezioni regionali.

Nonostante la generosità di chi si è candidato e di chi ha partecipato attivamente sul territorio, non abbiamo raggiunto i risultati di cinque anni fa.

Tira una brutta aria su Prato e sulla Piana, con la netta affermazione del partito trasversale degli affari che, al di là del presunto bipolarismo, intende continuare una politica fossile, nel pieno di pandemie e cambiamenti climatici devastanti, con emergenze frutto delle stesse scellerate scelte politiche.

Di certo non è stato un voto utile al nostro territorio, che rispetto alla precedente legislatura, ora si trova con un solo rappresentante in Consiglio Regionale. E questo pare un po' l'antipasto delle prossime politiche, dopo il taglio dei rappresentanti in Parlamento, per cui ci siamo sempre dichiarati contrari.

Da subito abbiamo sostenuto che la Toscana non era contendibile, nonostante una giunta Rossi difficilmente difendibile, con un PD che ha mantenuto una macchina del consenso, capace di far digerire al proprio elettorato anche un candidato governatore come Giani.

In un contesto in cui sono mancati i momenti di confronto, è stato facile per fazioni più facoltose dire tutto ed il contrario di tutto, senza margine di smentita, incentrando la campagna elettorale sulla leva economica per il marketing pubblicitario.

Malgrado il nostro percorso unitario e plurale, come forze di sinistra abbiamo pagato una frammentazione cronica ed un cedimento di quelle compagini più sensibili ai ricatti della paura. Il lavoro istituzionale durante la scorsa legislatura poi non è stato corrisposto da un radicamento e dalla coerenza politica delle diverse esperienze che la animano.

La vita è fatta di sconfitte, ma dalle sconfitte si cresce. E da qui dobbiamo ripartire.

Ci rimettiamo in moto per strutturare meglio quel progetto autonomo di solidarietà, giustizia sociale e ambientale che è Toscana a Sinistra, senza farsi abbattere, sapendo che da domani lottare sarà ancora più difficile, senza una rappresentanza di sinistra in Regione; e che quindi dovremo essere ancora più organizzati/e e determinati/e di prima!

Fonte: Toscana a Sinistra Prato