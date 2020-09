Giani presidente, le congratulazioni dei sindacati e delle categorie

Cisl: "Congratulazioni al presidente Giani e ai consiglieri eletti. Ora al lavoro, per la Toscana"

“Congratulazioni e un grande augurio di buon lavoro al neoeletto presidente della Regione, Eugenio Giani e a tutti i neo-consiglieri regionali dalla Cisl Toscana. Ci auguriamo di poter stabilire col presidente Giani, così come con i consiglieri e con le forze politiche del Consiglio regionale, un proficuo confronto, per il bene della Toscana e dei toscani.”

A dirlo è il segretario generale della Cisl, Riccardo Cerza, che rileva come “positivo il fatto che anche la campagna elettorale, pur in un clima di acceso confronto, non abbia generalmente registrato episodi sgradevoli e toni eccessivi. E’ un punto di partenza, perché i lavori del Consiglio, pur nella diversità di posizioni, siano improntati alla ricerca del bene comune.”

“Gli elementi della nostra economia che ci avevano dato più forza negli anni scorsi, ovvero turismo ed export, sono i più colpiti dagli effetti del Covid e questo fa della Toscana una delle regioni più in difficoltà. Per questo, oggi più di sempre – dice Cerza – occorre che gli eletti, a partire dal Presidente, mandino in archivio velocemente la campagna elettorale e si mettano al lavoro con il massimo impegno. Noi faremo la nostra parte, come sempre, nell’interesse delle donne e degli uomini che rappresentiamo e della Toscana tutta, autonomi da tutti, aperti al dialogo con tutti.”

“Vogliamo anche dire un grazie a Enrico Rossi, per il grande impegno e la passione che ha sempre messo nel suo lavoro, prima come assessore e poi come presidente. Anche quando non siamo stati d’accordo con lui, abbiamo sempre apprezzato la sua apertura al dialogo e l’attenzione dimostrata per le ragioni del mondo produttivo e per le sue organizzazioni di rappresentanza.”

Gronchi (Confesercenti): "Lavoreremo insieme per la Toscana del futuro"

Con la scelta del nuovo Presidente, i toscani hanno manifestato le proprie intenzioni. Auguri, quindi, a Eugenio Giani che ci auguriamo sappia imprimere una forte accelerazione, con la sua azione amministrativa e di governo, a tutta la Toscana. A lui non presentiamo un cahiers de doléances: le lamentazioni non solo non ci appartengono, ma rappresentano il contrario della visione che ci caratterizza come associazione ovvero la visione di un’azione incentrata sui progetti da attivare per raggiungere gli obiettivi.

“La situazione attuale necessità di interventi decisi, legislativi ed economici, in tempo reale, ha detto il Presidente regionale Nico Gronchi. L’economia toscana ha subito gravi contraccolpi dall’emergenza Covid-19 con pesanti lacerazioni in particolare al settore del commercio, del turismo e dei servizi, senza dimenticare le possibili ripercussioni sulla tenuta sociale soprattutto in vista di un autunno gravido per numerose incognite”.

Ecco, quindi, che la ripresa produttiva toscana passa attraverso una rinnovata attenzione al mondo delle imprese nel segno di un patto fra istituzioni e mondo produttivo.

“Al Presidente Giani chiediamo la capacità di individuare, nel rispetto dei ruoli e delle autonomie, un cammino comune che abbia come traguardo una Toscana con infrastrutture adeguate, da quelle tradizionali come aeroporti e viabilità a quelle digitali, fondamentali per il rafforzamento del nostro sistema produttivo nel suo complesso. Per questo sarà fondamentale il programma che caratterizzerà di governo della Giunta nei prossimi cinque anni e le azioni che ne conseguiranno; così come saranno determinanti gli attori politici che, all’interno dell’organo esecutivo, saranno chiamati a concretizzare le linee guida del programma”.

È certamente una sfida complessa quella che attende la nostra regione ed il suo nuovo Presidente. “Come Confesercenti Toscana, ha poi concluso Gronchi, assicuriamo la nostra disponibilità a confrontarci a tutto tondo, avendo come unico obiettivo lo sviluppo della Toscana che passa necessariamente attraverso il sostegno al mondo dell’impresa”.

Nocentini (Uil): "Ora affrontiamo insieme i tanti nodi ancora irrisolti"

Ad Eugenio Giani, che adesso sarà chiamato a ricoprire il difficile ma entusiasmante ruolo di Presidente della Regione Toscana, vanno i nostri migliori. Insieme a lui affronteremo i tanti nodi che restano ancora da districare e che sono stati oggetto di questa lunga campagna elettorale: le infrastrutture, la gestione delle aeree più in difficoltà della Toscana, dare sostegno ai giovani e ai lavoratori, garantire protezione agli anziani e una sanità giusta e diffusa nel territorio.

Da parte nostra proseguiremo nel solco del confronto serio e del dialogo amichevole e proficuo che abbiamo tenuto con il Presidente Giani in questi anni, frutto anche della storia sindacale e politica che lo accumuna alla UIL. Ci aspettano sfide importanti, in cui si giocherà la dignità dei lavoratori, la competitività delle imprese e quello sviluppo che dovrà ridisegnare finalmente l’orizzonte della Toscana. Ce la faremo soltanto se tutti, nel rispetto dei ruoli e della propria autonomia, remeremo nella stessa direzione.

Buon lavoro Presidente Giani!

Conflavoro Toscana a Giani: "Incentivi per imprese e lavoro, agire su infrastrutture e burocrazia"

Conflavoro Toscana rinnova l’appello a Eugenio Giani e ai consiglieri eletti affinché le esigenze del tessuto produttivo siano messe al primo posto superando al contempo i troppi divari tra centro e costa, lavorando per dare uguali possibilità ai territori a partire dal capitolo infrastrutture.

“Un augurio di buon lavoro al nuovo presidente, i progetti da portare a compimento o da ideare ex novo per rilanciare la Toscana sono numerosi e rilevanti. Servirà ragionare non soltanto sul domani, ma anche sul presente. La Regione – evidenza Salvatore Centola segretario regionale di Conflavoro Toscana – deve cioè far da tramite con il governo nazionale affinché si intercettino per le imprese della Toscana quanti più fondi europei possibili. Servono investimenti corposi per far ripartire al meglio il ciclo occupazionale e per riportare a lavoro chi oggi, purtroppo, ha perso il posto in settori strategici e dall’ampio indotto come il turismo”.

“È necessaria una svolta su infrastrutture e trasporti e, prima ancora, in ambito burocratico”, rincara Maurizio Doccini, delegato Conflavoro Toscana ai rapporti istituzionali. “Nel primo caso, il divario tra centro e costa è opprimente in termine di collegamenti e fa sì, spesso, che siano preferite altre soluzioni logistiche per turismo e scambi commerciali, vedi aeroporto di Bologna, con danni economici per tutta la Regione e non solo per Firenze e Pisa. Sul capitolo burocrazia, poi, riteniamo da sempre e oggi ancora di più che le imprese debbano essere lasciate in condizione di lavorare, semplicemente. Il compito degli imprenditori è quello di creare, produrre, non di passare il tempo aspettando da un ufficio pubblico risposte che raramente arrivano nei tempi giusti, e non certo a causa delle risorse umane che vi lavorano”.

Infine, un appello di Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro. “Per Eugenio Giani e la sua giunta, così come per tutto il nuovo Consiglio, si prospettano cinque anni senza un attimo di respiro. Dal turismo per ogni stagione, all’industria, all’enogastronomia, con la sua eterogeneità la Toscana è forse l’esempio più lampante di come ogni singolo territorio italiano sia un microcosmo a sé. La diversificazione produttiva è sì importante, ma questo ci dice anche che è arrivato il momento di ‘vendere’ il brand Toscana all’estero in modo univoco, ricollegandoci anche all’internazionalizzazione d’impresa. I nuovi mercati ci vogliono, ma dobbiamo evitare campanilismi inutili. La Regione è storicamente uno snodo principale per gli incastri politico-economici di tutta Italia, ma adesso deve tornare fattivamente al centro dello sviluppo del Paese e questo accadrà solo intraprendendo una nuova strada”.